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Кубок мира по биатлону. Сборную Украины впервые в истории сняли с эстафеты Кубка мира в миксте
Провели только два неполных этапа
фото - biathlon.com.ua
Сборную Украины по биатлону впервые в истории сняли со смешанной эстафеты этапа Кубка мира на этапе в Холменколлене в миксте.
Сборную представляла четверка спортсменов: Ирина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима и Тарас Лесюк. Ирина Петренко передавала эстафету 16-й с двумя дополнительными патронами. Анна Кривонос оформила на стрельбе три круга штрафа. Команда стала круговой, что и привело к снятию с этапа. Мужчины даже не стартовали на эстафете.
Победу в гонке одержала сборная Франции.
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