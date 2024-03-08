Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету в Солджер Холлоу
Гонка состоится 8 марта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины определилась с составом на последнюю мужскую эстафету биатлонного сезона Кубка мира.
В таком составе Украина второй раз в истории будет бежать эстафетную гонку. Вне состава остался Тарас Лесюк, который тоже находится в США вместе с командой, но не попал в четверку.
Состав на мужскую эстафету:
Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко
Стоит отметить, что для Мандзина - это будет третья эстафета в карьере на уровне Кубка мира.
Сама же эстафета состоится в пятницу, 8 марта, в 21:25.
Популярное сейчас
- Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина не играет, но продолжает падать
- Суарес на последних минутах спас Интер Майами от поражения в матче МЛС. Кривцов провёл полный матч
- Сборная Украины по биатлону назвала состав мужской команды на этапы Кубка мира в США и Канаде
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО