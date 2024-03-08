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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету в Солджер Холлоу

Биатлон
Обновлено

Гонка состоится 8 марта

Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету в Солджер Холлоу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины определилась с составом на последнюю мужскую эстафету биатлонного сезона Кубка мира.

В таком составе Украина второй раз в истории будет бежать эстафетную гонку. Вне состава остался Тарас Лесюк, который тоже находится в США вместе с командой, но не попал в четверку.

Состав на мужскую эстафету:

Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко

Стоит отметить, что для Мандзина - это будет третья эстафета в карьере на уровне Кубка мира.

Сама же эстафета состоится в пятницу, 8 марта, в 21:25.

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сборная Украины по биатлону
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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