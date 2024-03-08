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Тищенко - седьмой в спринте на Кубке IBU
Последний спринт на Кубке IBU
Фото: Артем Тищенко
На старт мужского спринта в австрийском Обертиллиахе вышли шесть представителей сборной Украины. Это был последний шанс для наших ребят проявить себя в спринтерской гонке на Кубке IBU в нынешнем сезоне.
Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал сегодня не справились с работой на огневых рубежах – сразу три промаха. С такой стрельбой невозможно рассчитывать на приличный результат. Денис Насыко имел шанс на топ-10, но не справился со стойкой – три незакрытых мишени.
А вот Артем Тищенко сегодня порадовал украинских болельщиков. Артём с идеальной стрельбой завершил гонку на седьмом месте. Хороший результат для Артема.
Кубок IBU. Спринт. Мужчины
1. Мартин Улдаль (0+0) 23:25,5
2. Исаак Фрей (0+0) +38,0
3. Сверре Дален Аспенс (0+2) +39,1
...
7. Артем Тищенко (0+0) +1:12,1
27. Богдан Цымбал (1+2) +2:43,6
33. Денис Насыко (0+3) +2:49,6
35. Руслан Ткаленко (1+2) +2:52,8
40. Дмитрий Грущак (0+2) +2:57,7
41. Роман Боровик (1+1) +2:58,0
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