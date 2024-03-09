Кубок мира 2023/2024. Бреза-Буше побеждает в спринте Солджер Холлоу, Джима – 33-я

Сегодня, 9 марта, в американском Солджер Холлоу в рамках девятого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в забеге на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами одержала представительница Франции Жустин Бреза-Буше, серебро у норвежки Ингрид Тандревольд, а ТОП-3 замкнула еще одна французская биатлонистка Лу Жанмонно.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Юлия Джима, которая с медленным ходом по дистанции и двумя неточными выстрелами финишировала в итоге на 33 позиции.

1. Жустин Бреза-Буше (1+0)

2. Ингрид Тандреволд (0+0)+13.4

3. Лу Жанмонно (0+0) +19.2

.

.

.

33. Юлия Джима (0+2) +2:31.3

55. Кристина Дмитренко (0+2) +3:18.6

64. Анастасия Меркушина (2+2) +3:41.2

DNS Анна Кривонос

DNS Ирина Петренко