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Кубок мира по биатлону. Юлия Джима отыграла 11 позиций в гонке преследования и финишировала 22-й
Спортсменка из Франции одержала победу
Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images
На этапе Кубка мира по биатлону в американском Солджер Холлоу состоялась женская гонка-преследование. Участие в соревновании приняла украинка Юлия Джима, которая смогла отыграть 11 позиций и финишировала 22-й.
По итогам спринта украинская биатлонистка стартовала 33-й. Также в гонку отобралась Кристина Дмитренко (должна была начать гонку 55-й), но она на старт не вышла.
Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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