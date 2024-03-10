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Кубок мира по биатлону. Юлия Джима отыграла 11 позиций в гонке преследования и финишировала 22-й

Биатлон

Спортсменка из Франции одержала победу

Кубок мира по биатлону. Юлия Джима отыграла 11 позиций в гонке преследования и финишировала 22-й

Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images

Новина українською

На этапе Кубка мира по биатлону в американском Солджер Холлоу состоялась женская гонка-преследование. Участие в соревновании приняла украинка Юлия Джима, которая смогла отыграть 11 позиций и финишировала 22-й.

По итогам спринта украинская биатлонистка стартовала 33-й. Также в гонку отобралась Кристина Дмитренко (должна была начать гонку 55-й), но она на старт не вышла.

Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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