Кубок мира по биатлону. Юлия Джима отыграла 11 позиций в гонке преследования и финишировала 22-й

На этапе Кубка мира по биатлону в американском Солджер Холлоу состоялась женская гонка-преследование. Участие в соревновании приняла украинка Юлия Джима, которая смогла отыграть 11 позиций и финишировала 22-й.

По итогам спринта украинская биатлонистка стартовала 33-й. Также в гонку отобралась Кристина Дмитренко (должна была начать гонку 55-й), но она на старт не вышла.

Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно.