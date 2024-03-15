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Украина не смогла сохранить мужскую квоту на следующий сезон Кубка мира по биатлону

Биатлон

Нашу команду опередила Словения

Украина не смогла сохранить мужскую квоту на следующий сезон Кубка мира по биатлону

Фото - biathlon.com

Новина українською

На этапе Кубка мира в Кенморе состоялись две спринтерские гонки, по итогам которых было сформировано расположение команд в финальном зачете Кубка наций, который определяет лучшие сборные соревновательного года.

При формировании зачета учитываются биатлонные результаты спринтерских, эстафетных и индивидуальных гонок. После восьмого этапа женская команда занимала девятое место, а вот мужская - 11-е.

Сборная Украины потеряла квоту в пять биатлонистов, ее получила Словения.

Топ-10 зачета Кубка наций (мужчины)

1. Норвегия - 9375 очков

2. Германия - 8309, +1

3. Франция - 8131, -1

4. Швеция - 7593

5. Италия - 7546, +3

6. Швейцария - 6388, -1

7. Австрия - 6348

8. Чехия - 6055, -2

9. Словения - 6004, +2

10. Финляндия - 5770

11. Украина - 5573, -2

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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