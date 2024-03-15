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Украина не смогла сохранить мужскую квоту на следующий сезон Кубка мира по биатлону
Нашу команду опередила Словения
Фото - biathlon.com
На этапе Кубка мира в Кенморе состоялись две спринтерские гонки, по итогам которых было сформировано расположение команд в финальном зачете Кубка наций, который определяет лучшие сборные соревновательного года.
При формировании зачета учитываются биатлонные результаты спринтерских, эстафетных и индивидуальных гонок. После восьмого этапа женская команда занимала девятое место, а вот мужская - 11-е.
Сборная Украины потеряла квоту в пять биатлонистов, ее получила Словения.
Топ-10 зачета Кубка наций (мужчины)
1. Норвегия - 9375 очков
2. Германия - 8309, +1
3. Франция - 8131, -1
4. Швеция - 7593
5. Италия - 7546, +3
6. Швейцария - 6388, -1
7. Австрия - 6348
8. Чехия - 6055, -2
9. Словения - 6004, +2
10. Финляндия - 5770
11. Украина - 5573, -2
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