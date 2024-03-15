Украина не смогла сохранить мужскую квоту на следующий сезон Кубка мира по биатлону

На этапе Кубка мира в Кенморе состоялись две спринтерские гонки, по итогам которых было сформировано расположение команд в финальном зачете Кубка наций, который определяет лучшие сборные соревновательного года.

При формировании зачета учитываются биатлонные результаты спринтерских, эстафетных и индивидуальных гонок. После восьмого этапа женская команда занимала девятое место, а вот мужская - 11-е.

Сборная Украины потеряла квоту в пять биатлонистов, ее получила Словения.

Топ-10 зачета Кубка наций (мужчины)

1. Норвегия - 9375 очков

2. Германия - 8309, +1

3. Франция - 8131, -1

4. Швеция - 7593

5. Италия - 7546, +3

6. Швейцария - 6388, -1

7. Австрия - 6348

8. Чехия - 6055, -2

9. Словения - 6004, +2

10. Финляндия - 5770

11. Украина - 5573, -2