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Шостад-Кристиансен: Это честь – бежать вместе с Йоханнесом
Команда настоящих спортсменов
biathlonworld.com
Норвежский биатлонист Ветле Шостад-Кристиансен прокомментировал победу своего партнера по команде Йоханнеса Бьо в гонке преследования на этапе Кубка мира в Кенморе (Канада). Его слова цитирует NRK:
"Пятая победа в общем зачете Кубка мира – уникальна. Мы бежим и считаем, когда он достигнет отметки в 100 побед в личной гонке в своей карьере.
Это честь – бежать вместе с ним, даже если он нас побеждает каждый раз" – сказал Ветле.
Напомним, ранее известный шведский биатлонист
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