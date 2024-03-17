  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Шостад-Кристиансен: Это честь – бежать вместе с Йоханнесом
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шостад-Кристиансен: Это честь – бежать вместе с Йоханнесом

Биатлон

Команда настоящих спортсменов

Шостад-Кристиансен: Это честь – бежать вместе с Йоханнесом

biathlonworld.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Ветле Шостад-Кристиансен прокомментировал победу своего партнера по команде Йоханнеса Бьо в гонке преследования на этапе Кубка мира в Кенморе (Канада). Его слова цитирует NRK:

"Пятая победа в общем зачете Кубка мира – уникальна. Мы бежим и считаем, когда он достигнет отметки в 100 побед в личной гонке в своей карьере.

Это честь – бежать вместе с ним, даже если он нас побеждает каждый раз" – сказал Ветле.

Напомним, ранее известный шведский биатлонист завершил профессиональную карьеру.

По теме
yellow-arrow
Легендарный шведский биатлонист завершил профессиональную карьеру
yellow-arrow
Дмитренко: Я рада закончить этот сезон на хорошей ноте
yellow-arrow
Джима представит Украину в последней гонке биатлонного сезона 2023/2024
Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости