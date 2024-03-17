Шостад-Кристиансен: Это честь – бежать вместе с Йоханнесом

Норвежский биатлонист Ветле Шостад-Кристиансен прокомментировал победу своего партнера по команде Йоханнеса Бьо в гонке преследования на этапе Кубка мира в Кенморе (Канада). Его слова цитирует NRK:

"Пятая победа в общем зачете Кубка мира – уникальна. Мы бежим и считаем, когда он достигнет отметки в 100 побед в личной гонке в своей карьере.

Это честь – бежать вместе с ним, даже если он нас побеждает каждый раз" – сказал Ветле.