Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоханнес Бё сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству медалей в Кубке мира
Возглавляет рейтинг легендарный Бьорндален
instagram.com/ibu_biathlonworld
Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё сравнялся с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом по числу медалей в личных гонках на Кубке мира после победы в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада).
Победа в масс-старте принесла норвежцу 151-ю личную медаль в рамках соревнований на Кубке мира по биатлону.
Такое же количество у француза Мартена Фуркада. Лидером по этому показателю является другой норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален (199).
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор. Масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.03,4 (один промах).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — отставание 44,5 секунды (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,2 (3).
Популярное сейчас
- Путин угрожает создать санитарную зону на границе с Украиной и пообещал продолжить войну
- "Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском
- Официально. В составе олимпийской сборной Украины произошли изменения
- Юлия Джима 22-й финишировала в женском спринте Кубка мира в Кенморе
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир