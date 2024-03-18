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Йоханнес Бё сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству медалей в Кубке мира

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Возглавляет рейтинг легендарный Бьорндален

Йоханнес Бё сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству медалей в Кубке мира

instagram.com/ibu_biathlonworld

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё сравнялся с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом по числу медалей в личных гонках на Кубке мира после победы в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада).

Победа в масс-старте принесла норвежцу 151-ю личную медаль в рамках соревнований на Кубке мира по биатлону.

Такое же количество у француза Мартена Фуркада. Лидером по этому показателю является другой норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален (199).

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.03,4 (один промах).

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — отставание 44,5 секунды (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,2 (3).

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