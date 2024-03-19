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Йоханнес Бё: Рекорд Бьорндалена? Борьба в самом разгаре
Биатлонист намерен превзойти достижение своего соотечественника
biathlonworld.com
Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высоко оценил проведённую концовку сезона – финальный этап Кубка мира в Канморе (Канада).
Напомним, Йоханнес выиграл все три гонки этапа – спринт, пасьют и масс-старт.
"Идеальное завершение идеального сезона. Чемпионат мира был великолепным, концовка (Кубка мира) тоже выдалась на славу. Хет-трик в финале сезона меня радует.
Рекорд Бьорндалена? Борьба в самом разгаре! Возможно, превзойду его в следующем году", — приводит слова младшего Бё пресс-служба IBU.
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