Йоханнес Бё: Рекорд Бьорндалена? Борьба в самом разгаре

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высоко оценил проведённую концовку сезона – финальный этап Кубка мира в Канморе (Канада).

Напомним, Йоханнес выиграл все три гонки этапа – спринт, пасьют и масс-старт.

"Идеальное завершение идеального сезона. Чемпионат мира был великолепным, концовка (Кубка мира) тоже выдалась на славу. Хет-трик в финале сезона меня радует.

Рекорд Бьорндалена? Борьба в самом разгаре! Возможно, превзойду его в следующем году", — приводит слова младшего Бё пресс-служба IBU.