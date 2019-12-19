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Хирн рассказал, с кем Уайт проведет следующий бой

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Его соперником будет Руис или Поветкин

Хирн рассказал, с кем Уайт проведет следующий бой
Новина українською

Британский промуотер Эдди Хирн рассказал о будущем своего подопечного британца Диллиана Уайта (26-1, 18 КО). Президента Matchroom Boxing цитирует BoxingNews24.

"Уайт в следующий раз появится в ринге весной. Я думаю, что он может встретиться с Руисом либо Поветкиным. Мы собираемся и дальше принимать поединки с равными шансами на победу. Уайт всегда так и делает, однако вопрос в том, почему он до сих пор ни разу не бился за чемпионский титул? Да, это опасные противники с равными шансами на успех.

Я разочарован, что Уайт потерял шанс сразиться за титул WBC в первой половине 2020 года, ведь организация сама постановила его. Он должен был незамедлительно встретиться с победителем поединка Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри, а потом решили отстранить его. Только эта организация его дисквалифицировала, больше никто. Он полностью чист, но ему придется ждать до 2021 года. Теперь его опять спрячут за франчайзинговым титулом".

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В статье: Диллиан Уайт Эдди Хирн
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