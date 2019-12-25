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Далакян в феврале получит обязательного претендента

Бокс
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Артем Далакян (19-0, 14 КО) будет защищать титул WBA в наилегчайшем весе.

Далакян в феврале получит обязательного претендента
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Всемирная боксерская ассоциация санкционировала бой между Луисом Консепсьоном (38-8, 27 КО) и Робером Баррерой (23-2, 13 КО). Поединок состоится 7 февраля в Панама-Сити, а его победитель станет «временным» чемпионом и будет претендовать на бой с Далакяном.

Что касается Далакяна, то украинец уже знает имя своего следующего соперника. 8 февраля в Киеве чемпион мира проведет бой с боксером из Венесуэлы Хосбером Пересом (16-2, 14 КО). Перес в последнем бою дрался с Баррерой, проиграв тому единогласным решением судей.

Отметим, что портал BoxRec не особо котирует потенциальных соперников Далакяна. Консепсьон в рейтинге лучших боксеров дивизиона стоит на 25-й позиции, а Баррера идет лишь 97-м.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Флойд Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом 10-летия.

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В статье: Артем Далакян WBA
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