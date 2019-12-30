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В DAZN по-прежнему предлагают Кличко контракт на 3 боя

Бокс
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Информация от портала World Boxing News.

В DAZN по-прежнему предлагают Кличко контракт на 3 боя
Новина українською

Как известно, стриминговый сервиc DAZN ранее предложил Владимиру Кличко возобновить карьеру и подписать щедрый контракт на несколько боев, включая реванши с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Согласно источнику, боссы DAZN сохраняют интерес к камбэку украинца и все еще готовы заключить с ним тот самый контракт.

Также World Boxing News назвал имя идеального соперника для Кличко в первом бою после возобновления карьеры. Таковым стал американский ветеран Шеннон Бриггс, который несколько лет назад активно провоцировал Кличко в надежде получить от украинца чемпионский бой.

Сам Владимир Кличко неоднократно давал понять, что вернуть на ринг его может только стремление к рекорду Джорджа Формана, который в 45 лет стал чемпионом мира в супертяжелом весе и до сих пор остается самым возрастным королем в истории хэвивейта.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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