В DAZN по-прежнему предлагают Кличко контракт на 3 боя

Как известно, стриминговый сервиc DAZN ранее предложил Владимиру Кличко возобновить карьеру и подписать щедрый контракт на несколько боев, включая реванши с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Согласно источнику, боссы DAZN сохраняют интерес к камбэку украинца и все еще готовы заключить с ним тот самый контракт.

Также World Boxing News назвал имя идеального соперника для Кличко в первом бою после возобновления карьеры. Таковым стал американский ветеран Шеннон Бриггс, который несколько лет назад активно провоцировал Кличко в надежде получить от украинца чемпионский бой.

Сам Владимир Кличко неоднократно давал понять, что вернуть на ринг его может только стремление к рекорду Джорджа Формана, который в 45 лет стал чемпионом мира в супертяжелом весе и до сих пор остается самым возрастным королем в истории хэвивейта.