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Бой украинца признан лучшим в 2019 году

Бокс
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Речь о поединке Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

Бой украинца признан лучшим в 2019 году
Новина українською

"Головкин признается, что он думал, что его ждет легкая и короткая ночь, когда он в первом раунде отправил Деревянченко в нокдаун. Тогда он не подозревал, что вступает в самый изнурительный бой своей знаменитой карьеры. Решительный Деревянченко и суровый Головкин следующие 11 с лишним раундов провели в невероятно жестокой битве, которую фанаты бокса еще не скоро забудут.

Оба боксера продемонстрировали железные подбородки и невероятную стойкость, выдержав бесчисленное количество ударов.

Деревянченко не просто пережил нокдаун в первом раунде, но и справился с серьезным рассечением, которое не помешало ему нанести грандиозный удар по одному из самых свирепых панчеров этого поколения.

Все три судьи в конкурентном бою отдали преимущество Головкину (115:112, 115:112, 114:113), который забрал домой вакантные титулы IBF и IBO в легком весе", - пишет BoxingScene.

Ранее бой Деревянченко – Головкин вошел в список лучших поединков года по версии американских журналистов.

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В статье: Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
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