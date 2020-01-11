Василий Ломаченко опубликовал видео-обращение к болельщикам

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) на своей официальной странице в Instagram опубликовал видео-обращение к болельщикам в стихах, которым попытался объяснить недавнюю публикацию видео с российскими военными.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас как с привзязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один

Так как и тут в горячке что-то накопают"