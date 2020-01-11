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Василий Ломаченко опубликовал видео-обращение к болельщикам
Украинец объяснил свой поступок в стихах
Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) на своей официальной странице в Instagram опубликовал видео-обращение к болельщикам в стихах, которым попытался объяснить недавнюю публикацию видео с российскими военными.
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Вас здесь с запасом даже отложили.
Но от Христа не повернули вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но а сейчас как с привзязи быки
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один
Так как и тут в горячке что-то накопают"