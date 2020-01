Деревянченко будет драться за титул WBC?

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере анонсировал бой Деревянченко с чемпионом WBC в среднем весе с Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Коппинджер отмечает, что Деревянченко недавно возглавил рейтинг WBC, а с Чарло Сергея объединяет контракт с Premier Boxing Champions, что гарантирует беспроблемные переговоры по бою.

Sergiy Derevyanchenko has been elevated to No. 1 in the updated WBC middleweight rankings. Jermall Charlo has yet to make a mandatory defense of his WBC middleweight title, paving the way for a likely fight between Charlo and Derevyanchenko in 2020. Both are PBC fighters