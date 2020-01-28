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Кроуфорд готов драться с МакГрегором по правилам MMA

Бокс
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Один из лучших боксеров мира бросил вызов звезде UFC.

Кроуфорд готов драться с МакГрегором по правилам MMA
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О готовности Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО) провести серию боев с Конором МакГрегором сообщил промоутер чемпиона мира в полусреднем весе Боб Арум.

"Теренс Кроуфорд будет драться с Макгрегором в октагоне, а затем, тремя месяцами позже, они могут сделать это в боксерском ринге. Сначала будет октагон, потому что я не хочу, чтобы они заподозрили нас в какой-то игре.

Кроуфорд не проиграет в октагоне, потому что занимался борьбой. Да, я думаю, он борец мирового уровня. Так что поглядим. Пусть принимают вызов, и я думаю, что это будет громкое событие", - сказал Арум.

Конор МакГрегор в августе 2017 года в дебютном бою на профи-ринге техническим нокаутом проиграл Флойду Мейвезеру.

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В статье: Конор Макгрегор Теренс Кроуфорд
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Источник:
Vringe.com
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