Кроуфорд готов драться с МакГрегором по правилам MMA

О готовности Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО) провести серию боев с Конором МакГрегором сообщил промоутер чемпиона мира в полусреднем весе Боб Арум.

"Теренс Кроуфорд будет драться с Макгрегором в октагоне, а затем, тремя месяцами позже, они могут сделать это в боксерском ринге. Сначала будет октагон, потому что я не хочу, чтобы они заподозрили нас в какой-то игре.

Кроуфорд не проиграет в октагоне, потому что занимался борьбой. Да, я думаю, он борец мирового уровня. Так что поглядим. Пусть принимают вызов, и я думаю, что это будет громкое событие", - сказал Арум.

Конор МакГрегор в августе 2017 года в дебютном бою на профи-ринге техническим нокаутом проиграл Флойду Мейвезеру.