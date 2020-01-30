Украинский боксер получил наказание за укус соперника

UA-Футбол ранее сообщал, что украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) уступил в бою за право драться за титул чемпиона мира. Наш боксер в Нью-Йорке проиграл бывшему чемпиону мира, американцу Дени Гарсии (36-2, 21 КО) единогласным решением судей 118-110; 117-111; 117-111.

Впрочем, поражением проблемы Редкача не ограничились. Как сообщает Bad Left Hook, украинца постфактум наказали за укус соперника за плечо в том бою. Редкач выплатит 10 000 долларов штрафа и лишится лицензии на год.

Ранее мы также писали, что еще один украинец Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО) также уступил единогласным решением судей в поединке против американца Стефана Фултона (18-0, 9 КО) за право выйти на бой против чемпиона мира по версии WBO.