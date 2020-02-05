Дэвиса обвинили в домашнем насилии

Как сообщает ESPN, «обычного» чемпиона WBA в легком весе арестовали за недавний инцидент на баскетбольном матче в Майами. Дэвис схватил свою девушку за горло и вывел ее из зала.

I only imagine, how this works away from camera and public view. #Gervonta can’t be doing this bruh.. All BAD!! https://t.co/ZiFA0T8LbZ — Coach Carter (@JMCSPORTSBOOK) February 2, 2020

Дэвис добровольно сдался в руки полиции. Потенциальный соперник Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) пришел в отделение города Корал-Гейблс.

"Я никогда ни разу ее не ударил. Да, я был агрессивен и силой вывел ее оттуда... Но она — мать моего ребенка. Я бы никогда ее не ударил", - написал Дэвис в одной из социальных сетей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутер Боб Арум готов немедленно приступить к переговорам по бою Дэвиса и Ломаченко.