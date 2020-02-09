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Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка

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Самые яркие кадры боя от UA-Футбол

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка
UA-Футбол
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Вашему вниманию лучшие кадры поединка Далакян - Перес:

Официальный постер боя

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 1
Арена поєдинка:
Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 2

Угол Переса:

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 3

Угол Далакяна:

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 4

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 5

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 6

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 7

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 8

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 9

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 10

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 11

Артем Далакян - Хосберг Перес: Фотоотчет с титульного поединка - изображение 12
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В статье: Артем Далакян
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