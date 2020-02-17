Форман ставит на 12 раундов в реванше Уайлдера и Фьюри

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) 22 февраля в Лас-Вегасе проведут бой-реванш за титул WBC в супертяжелом весе. Первый бой в декабре 2018 года с двумя нокдаунами от Уайлдера завершился спорной ничьей.

"Я уже как-то рассказывал о том, что предстоящий реванш мне напоминает классическое противостояние между Мухаммедом Али и Джо Фрезером. В первом бою Джо хорошенько наподдал Али, уронил того на канвас. Но Мухаммед поднялся на ноги и у него тоже по ходу боя была парочка хороших моментов. Знаете, тогда победителями были все мы, все те зрители, собравшиеся на арене... Реванш тоже получился конкурентным, но Али победил.

И в преддверии второго боя между Уайлдером и Фьюри у меня примерно такое же чувство, такое же настроение. И это, считаю, самое лучшее, что только может произойти – конкурентный бой, в котором победить может и один боец, и второй.

Честно? Надеюсь, что бой вновь пройдёт все 12 раундов. Честно? Надеюсь, что и на этот раз решение судей получится спорным. Просто я так вижу, я так предполагаю. И я думаю, что на этот раз победит Тайсон Фьюри. Предполагаю, он победит спорным раздельным решением судей", - говорит Джордж Форман.

Ранее UA-Футбол сообщал, как реванш Уайлдера и Фьюри посмотреть в Украине.