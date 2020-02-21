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Состоялась церемония взвешивания накануне турнира в Броварах

Бокс
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Беринчик показал вес 61 кг

Состоялась церемония взвешивания накануне турнира в Броварах
Новина українською

Участники вечера бокса, который состоится в Броварах 22 февраля на арене "Терминал", прошли официальную церемонию взвешивания.

Легкий вес (до 61,2 кг) – бой за пояс WBO International

Денис Беринчик – 61 кг, Эктор Сармиенто – 61 кг

Средний вес (до 72,5 КГ)

Дмитрий Митрофанов – 71 кг, Улугбек Собиров – 71 кг

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Макс Бурсак – 79 кг, Максим Смирнов – 76,7

Отметим, что бой Бурсак – Смиронов может состояться, несмотря на вес украинца. Но для этого нужно согласие его соперника.

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В статье: Денис Беринчик Дмитрий Митрофанов Максим Бурсак
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