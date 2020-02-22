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Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри: Текстовая онлайн-трансляция боя за титул WBC
Уайлдер - Фьюри 2 текстовая трансляция онлайн
Здравствуйте, уважаемые любители большого бокса. Сайт UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн трансляцию супер поединка за титул чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером (42-0-1; 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО).
Поединок на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе (США) начнется 23 февраля примерно в 05:00 по Киеву. Следить за текстовой трансляцией можно в онлайне ниже. Посты автоматически не добавляются, Вам нужно обновлять страницу.
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