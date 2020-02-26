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Уайлдер обвинил Фьюри в грязном боксе

Бокс
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Новое заявление экс-чемпиона мира.

Уайлдер обвинил Фьюри в грязном боксе
Новина українською

На прошлой неделе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) нокаутом проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и расстался с поясом WBC в супертяжелом весе.

"Отдаю должное Фьюри. Очень счастлив за него и его достижение. Поздравляю его, он вышел на реванш с прекрасным планом, однако, он вышел сделать бой настолько грязным, насколько это было возможным

Проснувшись на следующий день после боя, я почувствовал множество гематом и синяков на затылке и сзади на шее. Фьюри зажимал мою голову и наносил удары в туловище, вис на мне и продолжал бить.

Фьюри вышел не боксировать. Он вышел драться грязно, и рефери ему это позволил. Но я все равно поздравляю его с победой и очень за него рад", - заявил Уайлдер.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Деонтей Уайлдер активирует опцию о третьем бое с Тайсоном Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com
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