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Дэвид Хэй: Бой Фьюри - Джошуа соберет наибольше денег в истории бокса

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А он действительно прав

Дэвид Хэй: Бой Фьюри - Джошуа соберет наибольше денег в истории бокса
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Дэвид Хэй поделился мыслями по поводу возможного боя его соотечественников Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) за корону хэвивейта. Его слова цитирует IFL.TV:

"Теперь Тайсон Фьюри - линейный чемпион мира, чемпион мира по версии журнала "The Ring" и по версии WBC. Он должен драться с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Это будет очень большой бой, самый бой в истории супертяжелого дивизиона, по крайней мере, с точки зрения цифр. Они соберут больше денег, чем когда-либо в истории супертяжей!

Помните, что я на 10 лет старше, чем эти ребята, поэтому, на своем пике я бы на них не вышел. Эти ребята находятся в расцвете своих сил и у них все пояса. Оба они из Великобритании, оба являются впечатляющими личностями, прекрасно представляют наш спорт, у них большая поддержка. Это бой мечты. Все, о чем бы только могли просить в супертяжелом весе" - сказал Хэй.

Напомним, что 23 февраля в Лас-Вегасе (США) Фьюри победил Деонтея Уайлдера нокаутом и стал чемпионом мира по версии WBC.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дэвид Хэй
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