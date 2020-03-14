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Александр Усик о бое Уайлдер - Фьюри: Непонятно, почему Деонтей был не такой, как всегда
Комментарий украинца
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) после пресс-конференции, посвященной его поединку против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) в интервью IFL.TV поделился впечатлениями от боя Уайлдер - Фьюри 2.
"Я не удивлен результатом в бою Фьюри - Уайлдер. Тайсон же говорил, что будет настраиваться. Очень красивый поединок, я его пересмотрел раза три уже.
Мне понравилось, как выглядел Тайсон Фьюри. Чуть-чуть непонятно, почему Деонтей был не такой, как всегда, у него не было резкости", - сказал Усик.
Напомним, что ранее бой украинца Выхриста был перенесен на неопределенный срок.