Александр Усик о бое Уайлдер - Фьюри: Непонятно, почему Деонтей был не такой, как всегда

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) после пресс-конференции, посвященной его поединку против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) в интервью IFL.TV поделился впечатлениями от боя Уайлдер - Фьюри 2.

"Я не удивлен результатом в бою Фьюри - Уайлдер. Тайсон же говорил, что будет настраиваться. Очень красивый поединок, я его пересмотрел раза три уже.

Мне понравилось, как выглядел Тайсон Фьюри. Чуть-чуть непонятно, почему Деонтей был не такой, как всегда, у него не было резкости", - сказал Усик.

Напомним, что ранее бой украинца Выхриста был перенесен на неопределенный срок.