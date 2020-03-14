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Александр Усик о бое Уайлдер - Фьюри: Непонятно, почему Деонтей был не такой, как всегда

Бокс
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Комментарий украинца

Александр Усик о бое Уайлдер - Фьюри: Непонятно, почему Деонтей был не такой, как всегда
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) после пресс-конференции, посвященной его поединку против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) в интервью IFL.TV поделился впечатлениями от боя Уайлдер - Фьюри 2.

"Я не удивлен результатом в бою Фьюри - Уайлдер. Тайсон же говорил, что будет настраиваться. Очень красивый поединок, я его пересмотрел раза три уже.

Мне понравилось, как выглядел Тайсон Фьюри. Чуть-чуть непонятно, почему Деонтей был не такой, как всегда, у него не было резкости", - сказал Усик.

Напомним, что ранее бой украинца Выхриста был перенесен на неопределенный срок.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Дерек Чисора
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