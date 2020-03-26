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Джошуа: Чисора создаст Усику проблемы

Бокс
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Чемпион мира высказался о бое своих потенциальных соперников.

Джошуа: Чисора создаст Усику проблемы
Новина українською

"Если Чисора будет таким, каким он был в двух боях с Уайтом, то он создаст Усику проблемы. Я спарринговал с Чисорой. Он сильный парень. Это не шутки.

Я отдаю Уайту должное за то, что он дважды имел дело с Чисорой. Чтобы контролировать Дерека в течение 11 или 12 раундов, нужно что-то делать.

С другой стороны, Усик – один из лучших боксеров, которых мир видел в этом поколении", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Александр Усик и Дерек Чисора подерутся 23 мая в Лондоне. Победитель этого боя может в конце года поспорить за титулы Джошуа.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа из-за пандемии коронавируса пришлось уйти на карантин.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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