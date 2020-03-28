Владимир Кличко поблагодарил всех за поздравления и запустил новый челлендж. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Владимир Кличко на своей официальной странице в Фейсбук разместил видео-обращение, в котором поблагодарил всех болельщиков за поздравления с 44-летием и запустил новый челлендж - 44 отжимания.