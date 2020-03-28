  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко поблагодарил всех за поздравления и запустил новый челлендж. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко поблагодарил всех за поздравления и запустил новый челлендж. Видео

Бокс
(2 голосов)

Украинец держит себя в форме

Владимир Кличко поблагодарил всех за поздравления и запустил новый челлендж. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Владимир Кличко на своей официальной странице в Фейсбук разместил видео-обращение, в котором поблагодарил всех болельщиков за поздравления с 44-летием и запустил новый челлендж - 44 отжимания.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...