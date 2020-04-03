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Бокс может вернуться в июне. Но без зрителей

Бокс
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Мнение Эдди Хирна.

Бокс может вернуться в июне. Но без зрителей
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса бокс ушел на карантин – перенесены ближайшие бои Василия Ломаченко, Александра Усика, Энтони Джошуа, Сауля Альвареса и других топ-боксеров.

"Рассчитываем на возвращение бокса в июне. Это могут быть бои без болельщиков, потом в небольших помещениях с ограниченным числом людей.

Конечно, все может сдвинуться на июль, на который уже запланировано несколько больших боев", - цитирует Хирна BoxingScene.

В июле Александр Усик должен подраться с Дереком Чисорой, у Энтони Джошуа запланирован бой с Кубратом Пулевым, а у Диллиана Уайта – с Александром Поветкиным.

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В статье: Эдди Хирн коронавирус
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