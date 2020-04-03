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Американец назвал Ломаченко "липовым чемпионом"

Бокс
(1 голосов)

Никакого уважения.

Американец назвал Ломаченко "липовым чемпионом"
Новина українською

Американский проспект легкого веса Райан Гарсия (20-0, 17 КО) отметился дерзким комментарием о чемпионе WBA, WBC и WBO Василии Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Ломаченко ненастоящий чемпион. С кем реальным он дрался в лимите легкого веса? Давайте говорить начистоту. Просто все знают о его аматорском прошлом, вот и считают его реальным чемпом.

Но на самом деле этот дивизион стоит такой весь нараспашку и ждет, когда я захвачу в нем власть. Извиняйте, но так все и будет. Тут же сплошные коротышки. Они все меньше меня и менее талантливы", - заявил Гарсия.

Портал BoxRec, несмотря на солидный послужной список Райана Гарсии, ставит 21-летнего американца лишь на 10-ю позицию в рейтинге лучших боксеров мира в легком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Райан Гарсия
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Источник:
Vringe.com
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Комментарии (1)
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KDK2020 (Киев)
03.04.2020 в 15:49
до любітєля россійскава спєцназа і русскава боха необхідне уважєнійє???
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