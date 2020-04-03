Американец назвал Ломаченко "липовым чемпионом"

Американский проспект легкого веса Райан Гарсия (20-0, 17 КО) отметился дерзким комментарием о чемпионе WBA, WBC и WBO Василии Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Ломаченко ненастоящий чемпион. С кем реальным он дрался в лимите легкого веса? Давайте говорить начистоту. Просто все знают о его аматорском прошлом, вот и считают его реальным чемпом.

Но на самом деле этот дивизион стоит такой весь нараспашку и ждет, когда я захвачу в нем власть. Извиняйте, но так все и будет. Тут же сплошные коротышки. Они все меньше меня и менее талантливы", - заявил Гарсия.

Портал BoxRec, несмотря на солидный послужной список Райана Гарсии, ставит 21-летнего американца лишь на 10-ю позицию в рейтинге лучших боксеров мира в легком весе.