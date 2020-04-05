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Леннокс Льюис о поединке с Кличко: Я не был готов должным образом, но мой тренер настаивал на бое
Воспоминания о легендарном бой
Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис вспомнил моменты перед боем с украинцем Виталием Кличко и рассказал о своем состоянии накануне суперфайта. Его слова цитирует RingTV:
"Я не был подготовлен должным образом, но мой тренер Эмануэль Стюард, Мэнни и канал HBO настаивали на том бою. Я должен был драться с Кирком Джонсоном, а затем все изменилось, но они сказали, что мы должны драться в этот день. В конце концов, я профессионал - чемпион - и это был 12-раунда поединок.
Неважно, что Кличко был впереди по запискам судей после шести раундов. Ситуация в ринге меняется по ходу боя. У него было кровотечение, и он проиграл" - сказал Ленокс.
Напомним, что бой Льюиса против Виталия Кличко завершился в седьмом раунде победой британца техническим нокаутом (рефери остановил поединок из-за рассечения в украинца).
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