Леннокс Льюис о поединке с Кличко: Я не был готов должным образом, но мой тренер настаивал на бое

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис вспомнил моменты перед боем с украинцем Виталием Кличко и рассказал о своем состоянии накануне суперфайта. Его слова цитирует RingTV:

"Я не был подготовлен должным образом, но мой тренер Эмануэль Стюард, Мэнни и канал HBO настаивали на том бою. Я должен был драться с Кирком Джонсоном, а затем все изменилось, но они сказали, что мы должны драться в этот день. В конце концов, я профессионал - чемпион - и это был 12-раунда поединок.

Неважно, что Кличко был впереди по запискам судей после шести раундов. Ситуация в ринге меняется по ходу боя. У него было кровотечение, и он проиграл" - сказал Ленокс.

Напомним, что бой Льюиса против Виталия Кличко завершился в седьмом раунде победой британца техническим нокаутом (рефери остановил поединок из-за рассечения в украинца).