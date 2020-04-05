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Леннокс Льюис о поединке с Кличко: Я не был готов должным образом, но мой тренер настаивал на бое

Бокс
(1 голосов)

Воспоминания о легендарном бой

Леннокс Льюис о поединке с Кличко: Я не был готов должным образом, но мой тренер настаивал на бое
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис вспомнил моменты перед боем с украинцем Виталием Кличко и рассказал о своем состоянии накануне суперфайта. Его слова цитирует RingTV:

"Я не был подготовлен должным образом, но мой тренер Эмануэль Стюард, Мэнни и канал HBO настаивали на том бою. Я должен был драться с Кирком Джонсоном, а затем все изменилось, но они сказали, что мы должны драться в этот день. В конце концов, я профессионал - чемпион - и это был 12-раунда поединок.

Неважно, что Кличко был впереди по запискам судей после шести раундов. Ситуация в ринге меняется по ходу боя. У него было кровотечение, и он проиграл" - сказал Ленокс.

Напомним, что бой Льюиса против Виталия Кличко завершился в седьмом раунде победой британца техническим нокаутом (рефери остановил поединок из-за рассечения в украинца).

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В статье: Виталий Кличко Леннокс Льюис
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Комментарии (1)
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penturikkio (Киев)
05.04.2020 в 14:01
Хитрый лис этот Льюис! Нанес травму Виталию спецом, и поэтому выиграл! Иначе был бы ему звиздец!!!!!!!!!!
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