Ломаченко считает, что бой с Дэвисом не состоится

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о возможном проведении боя против Джервонты Дэвиса после поединка с Теофимо Лопесом.

"Не думаю, что бой с Дэвисом состоится. Он может быть и вышел бы, но у него промоутери такие, которые не позволят этого.

Кроме него у нас хорошая компания подобралась. Очень много молодых, интересных боксеров, о которых часто слышно. Можно договориться, организовать поединки с другими боксерами, которые находятся в рейтингах", – сказал Ломаченко.