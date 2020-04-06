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Ломаченко считает, что бой с Дэвисом не состоится
Все из-за промоутеров американца
Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о возможном проведении боя против Джервонты Дэвиса после поединка с Теофимо Лопесом.
"Не думаю, что бой с Дэвисом состоится. Он может быть и вышел бы, но у него промоутери такие, которые не позволят этого.
Кроме него у нас хорошая компания подобралась. Очень много молодых, интересных боксеров, о которых часто слышно. Можно договориться, организовать поединки с другими боксерами, которые находятся в рейтингах", – сказал Ломаченко.
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