  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко считает, что бой с Дэвисом не состоится
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко считает, что бой с Дэвисом не состоится

Бокс
(1 голосов)

Все из-за промоутеров американца

Ломаченко считает, что бой с Дэвисом не состоится
Новина українською

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о возможном проведении боя против Джервонты Дэвиса после поединка с Теофимо Лопесом.

"Не думаю, что бой с Дэвисом состоится. Он может быть и вышел бы, но у него промоутери такие, которые не позволят этого.

Кроме него у нас хорошая компания подобралась. Очень много молодых, интересных боксеров, о которых часто слышно. Можно договориться, организовать поединки с другими боксерами, которые находятся в рейтингах", – сказал Ломаченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Жервонта Дэвис Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...