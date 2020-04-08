Гарсия: Я знаю, как побить Ломаченко

"Он всегда думает в ринге. Ломаченко просчитывает наперед свои комбинации и движения. Он взял у Уилли Пепа и Шугара Рэя Робинсона их фишку – работу ног. А еще взял у Джо Луиса его манеру боксировать плавно и гибко. У него есть талант, поэтому все это он поднял на должный уровень.

Вам его не побить, если вы бесталанны, и если у вас нет плана на бой с ним. А я знаю, как побить Ломаченко. Именно поэтому он и пытается избегать в ринге таких бойцов, как я. И вы знаете, о чем я говорю.

Он не настолько талантлив, чтобы сбросить с себя такого настырного и здорового боксера, как я. Нет, не настолько он талантлив. Точно вам говорю!", - сказал Гарсия.

Райан Гарсия сравнил себя с Орландо Салидо – единственным в истории боксером, которому удалось побить Василия Ломаченко на профессиональном ринге.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лопес может отказаться от боя с Ломаченко.