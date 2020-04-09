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Бетербиев странно отреагировал на слова Гвоздика: Боксеры – интересный народ

Бокс
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Российский чемпион не видит смысла в реванше.

Бетербиев странно отреагировал на слова Гвоздика: Боксеры – интересный народ
Новина українською

Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) в октябре прошлого года техническим нокаутом побил украинца Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) и объединил в своих руках титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Гвоздик в марте заявил, что «очень хочет реванша с Бетербиевым». Реакция российского чемпиона на эти слова была неоднозначной.

"Я вообще удивляюсь иногда боксерам, интересный народ все-таки. После боя уже полгода прошло. Я понимаю, что надо было еще отойти, туда-сюда, но обычно реванша требуют, когда человек от шального удара упал, или раздельное решение судей. А так...

Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем, буду рад встретиться. Для меня это тоже будет интересно. Хотя я с ним боксировал дважды. В любителях я его побеждал и в профессионалах. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира, у него будет пояс. Тогда буду рад с ним побоксировать еще раз", - сказал Бетербиев.

Артур Бетербиев в следующем бою должен встретиться с китайцем Мэн Фаньлунем. Александр Гвоздик имя своего ближайшего оппонента еще не знает.

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В статье: Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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Источник:
СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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