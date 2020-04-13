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Тайсон: Не смог бы побить Али в реальном бою

Бокс
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Тайсон уважительно высказался о покойной легенде.

Тайсон: Не смог бы побить Али в реальном бою
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Майк Тайсон отреагировал на результаты недавнего фэнтези-турнира Всемирной боксерской суперсерии в супертяжелом весе. В финале Майк единогласным решением судей побил Мухаммеда Али.

"Я знаю, что это все не по-настоящему. Даже если я выиграл в фэнтэзи-турнире, я бы не смог победить Али в реальном бою. Мухаммед – величайший боец всех времен", - цитирует Тайсона Yahoo Sports.

Майк Тайсон дебютировал на профи-ринге в 1985 году, а Мухаммед Али свой прощальный бой в карьере провел в декабре 1981.

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В статье: Майк Тайсон Мухаммед Али
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