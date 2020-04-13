Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон: Не смог бы побить Али в реальном бою
Тайсон уважительно высказался о покойной легенде.
Майк Тайсон отреагировал на результаты недавнего фэнтези-турнира Всемирной боксерской суперсерии в супертяжелом весе. В финале Майк единогласным решением судей побил Мухаммеда Али.
"Я знаю, что это все не по-настоящему. Даже если я выиграл в фэнтэзи-турнире, я бы не смог победить Али в реальном бою. Мухаммед – величайший боец всех времен", - цитирует Тайсона Yahoo Sports.
Майк Тайсон дебютировал на профи-ринге в 1985 году, а Мухаммед Али свой прощальный бой в карьере провел в декабре 1981.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...