Побитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца

В июне 2014 года Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) судейским решением побил Расселла и завоевал вакантный пояс WBO в полулегком весе.

После завершения пандемии коронавируса американец хочет подняться в легкий вес и взять реванш у своего обидчика из Украины.

В своем обращении Расселл также заявил о готовности подраться с Девином Хэйни, Жервонтой Дэвисом и Райаном Гарсия.

"Ломаченко, я также охочусь и за твоей задницей. Легкий вес, жди", - сказал американец.

У Василия Ломаченко уже есть соперник по следующему бою – им станет чемпион IBF Теофимо Лопес.