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Побитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца

Бокс
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Гэри Расселл (31-1, 18 КО) никак не может забыть единственное поражение в карьере.

Побитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца
Новина українською

В июне 2014 года Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) судейским решением побил Расселла и завоевал вакантный пояс WBO в полулегком весе.

После завершения пандемии коронавируса американец хочет подняться в легкий вес и взять реванш у своего обидчика из Украины.

В своем обращении Расселл также заявил о готовности подраться с Девином Хэйни, Жервонтой Дэвисом и Райаном Гарсия.

"Ломаченко, я также охочусь и за твоей задницей. Легкий вес, жди", - сказал американец.

У Василия Ломаченко уже есть соперник по следующему бою – им станет чемпион IBF Теофимо Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Гэри Расселл
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