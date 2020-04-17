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ESPN опубликовал отрывок из сериала про Джордана

Бокс
(1 голосов)

Премьера состоится через 2 дня

ESPN опубликовал отрывок из сериала про Джордана
Новина українською

ESPN уже совсем скоро выпустит документальный сериал под названием "Последний танец" о легендарной команде "Чикаго Буллз" 90-х годов, которая на протяжении 6 лет подряд становилась чемпионом НБА.

Премьера состоится 19 апреля, но в сети уже опубликовали пятиминутный отрезок серии.

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В статье: Майкл Джордан Чикаго Буллз
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