ESPN опубликовал отрывок из сериала про Джордана

ESPN уже совсем скоро выпустит документальный сериал под названием "Последний танец" о легендарной команде "Чикаго Буллз" 90-х годов, которая на протяжении 6 лет подряд становилась чемпионом НБА.

Премьера состоится 19 апреля, но в сети уже опубликовали пятиминутный отрезок серии.

Can't wait for Sunday? Neither can we.



So we're dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr