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ESPN опубликовал отрывок из сериала про Джордана
Премьера состоится через 2 дня
ESPN уже совсем скоро выпустит документальный сериал под названием "Последний танец" о легендарной команде "Чикаго Буллз" 90-х годов, которая на протяжении 6 лет подряд становилась чемпионом НБА.
Премьера состоится 19 апреля, но в сети уже опубликовали пятиминутный отрезок серии.
Can't wait for Sunday? Neither can we.— ESPN (@espn) April 17, 2020
So we're dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr
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