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Девин Хейни: Я никогда в жизни не проиграю белому парню

Бокс
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Кажется, попахивает расизмом

Девин Хейни: Я никогда в жизни не проиграю белому парню
UA-Футбол
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Американский боксер, чемпион мира "в отпуске" по версии WBC Девин Хейни (24-0, 15 КО) в интервью 78sports.tv заявил, что никогда не даст парню с белой кожей (говоря о Василии Ломаченко) побить себя.

"Я никогда в жизни не проиграю белому парню. Мне без разницы, кто там что говорит.

Ни один белый парень не сможет побить меня ни в один день недели. Я могу драться с белым парнем 10 раз и побью его 10 раз" - сказал Хейни.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес заявлял об уверенности в победе над Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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