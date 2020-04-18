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Энтони Джошуа: Если Уайт и Фьюри отступят, я буду драться с Усиком несомненно

Бокс
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Очередь к чемпиону

Энтони Джошуа: Если Уайт и Фьюри отступят, я буду драться с Усиком несомненно
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал о своих дальнейших планах и назвал соперников, с которыми хотел бы сойтись в поединке. Его слова цитирует SkySports:

"Да, пусть становятся в очередь. Вы знаете, что у меня имеется, посмотрев в послужной список. Я приму все вызовы. Меня будут уважать в супертяжелом дивизионе, зная, что я не уклонялся от поединков. Усик, Фьюри, Уайт, Уайлдер - они все в моем списке, безусловно.

Усик - претендент по линии WBO, и если Уайт с Фьюри отступят, я приму его вызов без тени сомнений", - сказал Джошуа.

Напомним, что ранее Джошуа обозвал Уайлдера нецензурными словами.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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