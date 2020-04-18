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Боб Арум: Я не хочу делать закрытые бои только ради закрытых боев
Комментарий специалиста
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум прокомментировал возможность проведения боев своих подопечных за закрытыми дверями. Его слова цитирует BoxingScene:
"Я не хочу делать закрытые бои только ради закрытых боев. Я готов за это взяться, если смогу гарантировать безопасность всем, кто в это вовлечен. Первое, что нужно сделать - возможность быстрого тестирования. Сейчас есть тесты, которые дают результат через пять минут. Тестировать нужно и бойцов, и операторов, и тех, кто находился на пресс-конференциях.
Предположим, что бой в субботу. Мы тестируем боксеров в четверг, а затем еще раз в день боя. Не думаю, что обычный мазок ноздри отнимет много энергии у бойцов. Есть риск остаться без боя в последнюю минуту, но зато обезопасить окружающих" - сказал Арум.
Напомним, в ранее Энтони Джошуа заявил соперников, с которыми хотел бы встретиться.
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