Боб Арум: Я не хочу делать закрытые бои только ради закрытых боев

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум прокомментировал возможность проведения боев своих подопечных за закрытыми дверями. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я не хочу делать закрытые бои только ради закрытых боев. Я готов за это взяться, если смогу гарантировать безопасность всем, кто в это вовлечен. Первое, что нужно сделать - возможность быстрого тестирования. Сейчас есть тесты, которые дают результат через пять минут. Тестировать нужно и бойцов, и операторов, и тех, кто находился на пресс-конференциях.

Предположим, что бой в субботу. Мы тестируем боксеров в четверг, а затем еще раз в день боя. Не думаю, что обычный мазок ноздри отнимет много энергии у бойцов. Есть риск остаться без боя в последнюю минуту, но зато обезопасить окружающих" - сказал Арум.

Напомним, в ранее Энтони Джошуа заявил соперников, с которыми хотел бы встретиться.