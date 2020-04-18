Тайсон Фьюри - матрица и вот прямые доказательства этому. Видео

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил фото с боя против шведа Отто Валлина. На нем боксер уклоняется от ударов противника.

Так он отреагировал на видео, которое спортивный ресурс BT Sport выложил на своей официальной странице, сравнивая британца с Нео (главный герой с "Матрицы").