Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри - матрица и вот прямые доказательства этому. Видео
Британец невероятный
Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил фото с боя против шведа Отто Валлина. На нем боксер уклоняется от ударов противника.
Так он отреагировал на видео, которое спортивный ресурс BT Sport выложил на своей официальной странице, сравнивая британца с Нео (главный герой с "Матрицы").
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...