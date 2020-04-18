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Тайсон Фьюри - матрица и вот прямые доказательства этому. Видео

Бокс
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Британец невероятный

Тайсон Фьюри - матрица и вот прямые доказательства этому. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил фото с боя против шведа Отто Валлина. На нем боксер уклоняется от ударов противника.

Тайсон Фьюри - матрица и вот прямые доказательства этому. Видео - изображение 1

Так он отреагировал на видео, которое спортивный ресурс BT Sport выложил на своей официальной странице, сравнивая британца с Нео (главный герой с "Матрицы").

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В статье: Тайсон Фьюри
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