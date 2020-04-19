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Майк Тайсон: Не жалею, что сделал тату на лице, хочу забить все тело

Бокс
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Откровения американца

Майк Тайсон: Не жалею, что сделал тату на лице, хочу забить все тело
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон в прямом эфире FightHype рассказал о своем тату на лице.

"Не жалею, что сделал тату на лице. Многие вещи с ним связаны, много хороших вещей. Многие спортсмены говорили мне, что такое тату назвали Майк Тайсон

Сейчас я в чертовски хорошей форме. Один день я размышлял, чтобы полностью забить свое тело. Я как-то увидел парня, покрытого татуировками от шеи до щиколоток, и сказал про себя: "Вау". Его тело было полностью забито, думаю, что это красиво", - сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником.

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В статье: Майк Тайсон
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