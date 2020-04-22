14 лет назад Кличко побил Берда и стал чемпионом IBF. ВИДЕО

Второй бой Владимира Кличко и Криса Берда прошел при безоговорочном преимуществе украинца. Кличко-младший трижды отправлял соперника в нокдаун – после третьего падения в седьмом раунде рефери прекратил избиение Берда.

Именно в бою с Бердом Владимир Кличко начал свое доминирование в супертяжелом весе. В 2008-м украинец отобрал у Султана Ибрагимова пояс WBO, а в 2011-м после победы над Дэвидом Хэем завладел и ремнем Всемирной боксерской ассоциации (WBA).