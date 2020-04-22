Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
14 лет назад Кличко побил Берда и стал чемпионом IBF. ВИДЕО
Этот пояс украинец не отдавал почти 10 лет.
Второй бой Владимира Кличко и Криса Берда прошел при безоговорочном преимуществе украинца. Кличко-младший трижды отправлял соперника в нокдаун – после третьего падения в седьмом раунде рефери прекратил избиение Берда.
Именно в бою с Бердом Владимир Кличко начал свое доминирование в супертяжелом весе. В 2008-м украинец отобрал у Султана Ибрагимова пояс WBO, а в 2011-м после победы над Дэвидом Хэем завладел и ремнем Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...