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14 лет назад Кличко побил Берда и стал чемпионом IBF. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Этот пояс украинец не отдавал почти 10 лет.

14 лет назад Кличко побил Берда и стал чемпионом IBF. ВИДЕО
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Второй бой Владимира Кличко и Криса Берда прошел при безоговорочном преимуществе украинца. Кличко-младший трижды отправлял соперника в нокдаун – после третьего падения в седьмом раунде рефери прекратил избиение Берда.

Именно в бою с Бердом Владимир Кличко начал свое доминирование в супертяжелом весе. В 2008-м украинец отобрал у Султана Ибрагимова пояс WBO, а в 2011-м после победы над Дэвидом Хэем завладел и ремнем Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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В статье: Владимир Кличко Крис Берд
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