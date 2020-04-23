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Расселл: Ломаченко не побьет меня снова

Бокс
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Гэри Расселл-младший (31-1, 18 КО) никак не угомонится.

Расселл: Ломаченко не побьет меня снова
Новина українською

В июне 2014 года Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) судейским решением остановил Расселла и завоевал вакантный пояс WBO в полулегком весе. То поражение остается для американца единственным в карьере.

"Я не думаю, что Ломаченко должен быть в pound-for-pound. Ну возьмем, к примеру, бой Теофимо и Ломаченко. Мне все равно, кто победит, но я в любом случае хочу встретиться с Ломаченко. Он может проиграть, но я все равно хочу бой против него.

Хочу ли я поквитаться за поражение? Я хочу сделать это для себя. Мне кажется, что для него это было счастливое стечение обстоятельств. Он не сделает это снова. Нужно доказать это мне", - заявил Расселл-младший.

Ранее UA-Футбол сообщал, что побитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца.

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В статье: Василий Ломаченко Гэри Расселл
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