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Энтони Джошуа продолжает точить мастерство даже во время карантина. Видео
Британца can`t stop
Британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) несмотря на карантин продолжает оттачивать свое мастерство. Видео с его тренировки появилось на странице boxingnewsonline в Instagram.
Напомним, что ранее Али Башир дал свой прогноз на бой Усик - Джошуа.
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