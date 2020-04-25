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Энтони Джошуа продолжает точить мастерство даже во время карантина. Видео

Бокс
(1 голосов)

Британца can`t stop

Энтони Джошуа продолжает точить мастерство даже во время карантина. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) несмотря на карантин продолжает оттачивать свое мастерство. Видео с его тренировки появилось на странице boxingnewsonline в Instagram.

@anthonyjoshua

Допис, поширений Boxing News (@boxingnewsonline)

Напомним, что ранее Али Башир дал свой прогноз на бой Усик - Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа карантин
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