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Энтони Кролла: Ломаченко отлично читает бой

Бокс
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Энтони впечатлен работой украинца в ринге

Энтони Кролла: Ломаченко отлично читает бой
Новина українською

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла вспомнил встречу с украинским боксером Василием Ломаченко.

"Я правда верил, что могу задавить его. У меня уже спрашивали о моем плане на бой. Да, он не заключался в том, чтобы перебоксировать Ломаченко.

Я планировал одно – идти на него и попытаться вывести его из баланса. Помните, как он против Сосы делал вид, что он матадор? Вы должны понять, о чем я.

Я думал, что моя мощь со временем сыграет свою роль. Сейчас я выгляжу глупо, но в то время я чувствовал себя невероятно. Я на самом деле верил, что смогу шокировать мир, что смогу затянуть его в свой бой и в итоге иметь шансы на победу.

Но потом в ринге он наказывал меня за каждую самую маленькую ошибку. Я чувствовал себя беспомощным. Я понимал, что он будет быстрым и держать дистанцию, но это все в ринге было по-другому.

И, кстати, я не ожидал, что он бьет так сильно. Всю свою карьеру я думал, что у меня хорошая защита. Но он очень быстро меня открывал. Он отлично читает бой", – сказал Кролла в интервью Boxingnewsonline.

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В статье: Василий Ломаченко Энтони Кролла
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Источник:
ua.tribuna
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