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Тренер Фьюри: Тайсон побьет Джошуа в восьми раундах

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Наставник уверен, что его подопечный сможет победить британца

Тренер Фьюри: Тайсон побьет Джошуа в восьми раундах
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Один из нынешних тренеров Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Энди Ли считает, что его боксер победит в бою против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и объяснил почему. Слова Ли приводит Sky Sports:

"Думаю, что Джошуа – это боксер, который продолжает развиваться. Думаю, он показал свой рост победой над Руисом. Но, думаю, опытом и психологией Фьюри его превосходит. Эммануэль Стюард говорил, что чемпион строится изнутри.

Думаю, Тайсон побьет Джошуа в восьми раундах. Мне нравится Энтони, он отличный боксер, отличный чемпион, но, думаю, ему еще не хватает опыта.

Впрочем, это будет прекрасный поединок. Это единственный интересный бой для обоих. Но, я считаю, что Фьюри победит в схожем стиле, как сделал это с Уайлдером".

Напомним, Боб Арум и вовсе заявил, что Тайсон Фьюри мог бы дать хороший бой Мухаммеду Али.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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