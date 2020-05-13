Братья Кличко: оценка временем. Часть III. Сравнение эпох

Оригинал статьи – Клифф Ролд, BoxingScene

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Братья Кличко: оценка временем. Часть I. Владимир

Братья Кличко: оценка временем. Часть II. Виталий

Справедливо отметить, что любой из братьев Кличко в своих лучших проявлениях был бы грозной силой против большинства топовых супертяжеловесов любой эпохи. Возьмите братьев такими, какими они есть, и поместите их в эпоху, скажем, между Джо Луисом и Сонни Листоном. Многие ли с уверенностью в боях с Виталием и Владимиром сделают выбор в пользу Эззарда Чарльза, Джерси Уолкотта, Рокки Марчиано или Флойда Паттерсона, каждый из которых в своих лучших кондициях весил 86 кг или даже меньше?

Некоторые критики Кличко во времена двойного доминирования братьев в супертяжелом весе говорили, что они побеждают лишь из-за того, потому что превосходят своих оппонентов в габаритах. Но в супертяжелом весе без этого никак. Размер имеет значение.

Это не единственное, что имеет значение. Мы видели, как «маленький» Дэвид Хэй побил великана Николая Валуева, Крис Берд и Эдди Чемберс в годы Кличко также отлично противостояли габаритным боксерам. Никто не мог победить Владимира, потому что он был больше и лучше, чем его оппоненты по дивизиону. В течение 10 лет, между 2005 и 2015 годам, оба брата были сильнее любого, кто оказывался напротив них в ринге.

С точки зрения достижений Владимир имеет преимущество перед Виталием. Он стал олимпийским чемпионом, он выиграл больше титулов в профессионалах, и он объединил в своих руках три из четырех крупнейших поясов. Включая первое правление Кличко-младшего по линии WBO, в его карьере было 25 победных боев по версий одной из организации. Больше только у Джо Луиса. Как истинный чемпион дивизиона, Владимир имеет больше титульных побед и защит, чем Джонсон, Марчиано или Демпси.

Виталий, как и Владимир, после победы над Корри Сандерсом, также признавался чемпионом мира по версии журнала The Ring. В те годы некоторые считали старшего из братьев линейным чемпионом, но его скоротечное правление не позволило укрепить признание. Когда Виталий был активен после камбэка, эти разговоры продолжились, но авторитет Владимира в дивизионе в то время уже был на более высоком уровне.

Хотя поражения Владимира были более тяжелыми, младший из братьев на протяжении своей карьеры прошел больше серьезных оппонентов, чем Виталий. Кличко-младший побил 17 боксеров из рейтингов The Ring и TBRB, включая семерых из топ-5. У Виталия в послужном списке гораздо меньше соперников, которые на момент боя с украинцем входили в топ-10 или в топ-5.

Но как бы выглядел Владимир в боях с лучшими супертяжеловесами эпохи Мухаммеда Али?

Если судить по цифрам, то правление Кличко-младшего, начиная с победы за титул IBF в реванше с Крисом Бердом, возможно, ближе всего к доминированию Ларри Холмса. Холмс ни разу не проиграл на своем пути к вершине, поэтому в общем сравнении у него сразу же заметное преимущество. То, как каждый царствовал, все еще стоит разобрать, особенно учитывая, что Холмс и Кличко доминировали в эпохах, которые считаются менее важными, чем те, которые были непосредственно перед ними в реальном времени.

Холмс выиграл титул WBC в 1978 году (в то время Али сенсационно проиграл Леону Спинксу за титулы линейного чемпиона мира и по версии WBA) и 16 раз защищал свой пояс. После шестой защиты в бою с ранее непобежденным Майком Уивером The Ring признал Холмса законным чемпионом своего дивизиона, а победа над Али закрепила Ларри на вершине.

В 1984 году Холмс переключился с WBC на IBF, после чего еще трижды защищал новый титул, пока не уступил Майклу Спинксу. Включая бой с Марвисом Фрейзером, где на кону стоял только титул линейного чемпиона, Холмсу можно приписать 20 чемпионских защит.

Владимир защищал пояс IBF 18 раз, а полноправным чемпионом по версии The Ring стал после седьмой защиты в бою с Русланом Чагаевым. В конечном итоге Кличко-младший к поясу Международной боксерской федерации добавит титулы WBA и WBO, что говорит в его пользу в сравнении с Холмсом, у которого никогда не было объединительных боев. Кличко правил в хэвивейте более девяти лет, в то время как Холмс продержался на вершине на два года меньше. Владимир оставался в топе до 39 лет, а Холмс сложил с себя чемпионские полномочия в 35-летнем возрасте.

А вот уровень оппозиции говорит за Холмса. Кличко в своих 18 защитах титула IBF побил 11 боксеров из топ-10, в то время как у Холмса первые 13 претендентов входили в десятку сильнейших по версии The Ring. К концу своего правления Ларри только в трех боях не сталкивался из бойцами из топ-10. И Кличко, и Холмс во время своих чемпионских забегов остановили по шесть оппонентов из топ-5, а также по пять боксеров, которые на момент боев стояли в рейтингах на первой строке.

Восприятие Владимира, как большого панчера с уязвимым подбородком можно перенести на наиболее доминирующего чемпиона предыдущей эпохи. Леннокс Льюис нокаутом проиграл Оливеру Макколу и Хасиму Рахману, но его плюсы намного перевешивали его минусы. Как и в случае и с Кличко-младшим.

Наряду с объединением трех главных титулов в супертяжелом весе (от пояса WBO в 1990-х годах многие чемпионы предпочитали отказываться в погоне за большей славой), Льюис в своей карьере дважды становился линейным чемпионом мира. Начиная с победы над Донованом Раддоком, Льюис столкнулся с 18-ю боксерами из топ-10 журнала The Ring и вышел из этого боя с впечатляющим результатом – 15 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Проблемы Льюиса с подбородком были преувеличены. За карьеру он выдержал несколько нокаутирующих ударов и был на ногах с просьбой о продолжении боя после одного из двух нокдаунов своей карьеры. Кличко, безусловно, был более уязвимым, но не настолько, как предполагалось после первой победы над Питером, иначе он бы не прошел 10-летний путь без поражений и нокдаунов.

Хотя по продолжительности пребывания на вершине супертяжелого веса и по количеству победных титульных боев Владимир опережает Льюиса, несколько других показателей говорят в пользу британца. Олимпийский чемпион 1988 года выиграл 16 из 18 боев против рейтинговых соперников и никогда не проигрывал боксерам, не входящим в топ-10. И Кличко, и Льюис за карьеру побили по 15 боксеров из топ-10, но по качеству побед Леннокс все же впереди.

По статистике Виталий не может сравниться со своим братом, Льюисом или Холмсом. Но есть и другие топовые боксеры, в сравнении с которыми Кличко-старший выглядит более чем конкурентно.

У Риддика Боу, претендующего на попадание в Международный зал боксерский славы, было примерно такое же количество боев на профи-ринге, как и у Виталия с аналогичным ограниченным списком оппонентов из топ-10. Боу провел только семь боев против соперников из десятки сильнейших по версии The Ring, включая три поединка с Эвандером Холифилдом и реванш с Анджеем Голотой, в котором американец фактически поставил точку в своей карьере. Две других рейтинговых победы Боу (Ларри Дональд и Херби Хайд) состоялись против боксеров, которые позже проиграли Виталию в качестве оппонентов, уже не входивших в элиту дивизиона. Также Боу побеждал Пинклона Томаса, Тони Таббса (противоречиво) и Брюса Селдона.

Виталий, вероятно, не может ответить Боу столь же громкими победами, какие были у американца в боях с Холифилдом, но долговечность украинца, его стабильность и готовность принять бой с Льюисом даже в короткие сроки говорят в его пользу. Относительно Боу Кличко-старший с пятью победами над соперниками из топ-5 впереди и по глубине своего послужного списка.

Бой с Льюисом стал визитной карточкой Кличко-старшего, а отказ британца от реванша лишь приукрасил образ Виталия. Это то, чего так не хватало Владимиру, пока на закате карьеры он не провел эпичный мегафайт с Энтони Джошуа.

Виталий получил за бой с Льюисом слишком много похвалы, чем должен был? Возможно. Было бы неплохо, если бы врачи позволили ему провести еще один раунд, зная, что бой будет остановлен через три минуты, но то жуткое рассечение было более чем веской причиной для остановки поединка. Хасим Рахман побил лучшую версию Льюиса, но получил меньше признания, чем Кличко. Но та история закончился реваншем и победой британца нокаутом. С Виталием продолжения мы так и не дождались.

История Виталия подводит нас к одному из самых волнительных «что, если» в истории супертяжелого веса. Стал бы Владимир когда-нибудь тем, кем он стал, если бы не Виталий? Что, если Дэвид Хэй выбрал бы Виталия вместо того, чтобы бросить вызов Николаю Валуеву? Последние 12 побед Виталия состоялись в титульных поединках WBC, 10 из которых были защитами пояса. Мог ли он продлить эту серию до 20 боев?

Мы никогда не узнаем этого, но в те годы, когда Виталий отсутствовал, трудно найти соперника, который мог бы побить его. Он проиграл только дважды, и многие утверждают, что никогда не видели, как Кличко-старший был по-настоящему избит. Вероятно, Виталий был бы очень успешен в более глубокой эре супертяжелого веса, потому что ему не требовалось много времени, чтобы найти свою лучшую форму. Относительная нехватка больших побед все еще оставляет слишком много места для предположений, независимо от количества его титульных викторий.

В те годы, когда Виталий впервые ушел на пенсию, Владимир вырос, изменился и адаптировался. После своей первой победы над Питером Владимир, безусловно, был ничуть не хуже своего старшего брата, редко позволяя проиграть себе хотя бы один раунд. В то время как Виталий мстил за брата в боях с Пьюрити и Сандерсом на заре своей карьеры, Владимир дважды впечатляюще выступил против юркого Криса Берда, в бою с которым Виталий впервые проиграл на профи-ринге. Не будем забывать, что Владимир отомстил Брюстеру за скандальное поражение в 2004-м.

Хотя справедливо было бы сказать, что у Владимира в целом была более успешная карьера, на ринге Виталий всегда излучал неуязвимость, чего нельзя сказать про младшего брата. Оба поражения старшего из братьев стали следствием травм, за карьеру он ни разу не побывал даже в нокдауне, в то время как в послужном списке Владимира все же хватает темных пятен.

Жесткость Виталия, его более естественная адаптация к спорту и одностороннее доминирование после возвращения подтверждают это. Владимир же был быстрее, у него качественней уровень оппозиции, он был менее подвержен травмам и превосходил брата в ударной силе, пусть и процент нокаутов у Виталия выше. У Владимира в его самой доминирующей версии выработалась готовность побеждать любым необходимым способом, контролировать темп и сводить к минимуму любые угрозы со стороны соперников.

Пиковая форма Владимира, возможно, была бы идеальным криптонитом против стиля Виталия.

Мы никогда не узнаем, до какого уровня мог бы дотянуться Виталий, если бы не его проблемы со здоровьем. Все, что у нас есть, это то, что было. Именно Виталия было бы интересней увидеть в боях против величайших имен супертяжелого веса. Он произвел большее впечатление, независимо от глубины его послужного списка. У старшего брата было достаточно качественных побед, чтобы придать смысл любым фантазиям.

В лице Владимира бокс получил супертяжеловеса, который доказал, что не стоит делать никаких оценок, пока карьера не будет рассмотрена в полном объеме. Его усилий было более чем достаточно для сравнений с Холмсом или Льюисом, и ни одно обсуждение величайших имен в истории супертяжелого веса не должно обходиться без Кличко-младшего. Скоро Владимир присоединится к своему брату в Зале Славы.

Итоговый вердикт:

Виталий Кличко: Боксер уровня Международного зала боксерской славы; топ-супертяж в любую эпоху.

Владимир Кличко: Великий чемпион всех времен в истории супертяжелого веса.