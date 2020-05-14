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Тренер Грицая: Надеюсь, что кураторы Усика подтолкнут его на бой
Алексей Семенюшко уверен, что бой состоится.
Как известно, украинский борец Богдан Грицай бросил вызов Александру Усику на бой по правилам ММА. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе готов драться исключительно по правилам бокса.
"Подталкивал ли я Грицая к заявлениям в адрес Усика? Богдану 25 лет, он призер молодежных чемпионатов мира и Европы, уже достиг в спорте большего, чем я. Как я на него могу влиять? Я поддерживаю Богдана морально, и если будет бой, помогу ему подготовиться с технической точки зрения.
Очень надеюсь, что Усика кураторы в ФСБ подтолкнут его на этот бой. Не зря же Елена Бондаренко и другие агитаторы «русского мира» в Украине так активно Александра раскручивают", - говорит Семенюшко.
Ранее Богдан Грицай заявил, что готов уладить конфликт с Усиком, если боксер сделает заявление в адрес президента России.