Тренер Грицая: Надеюсь, что кураторы Усика подтолкнут его на бой

Как известно, украинский борец Богдан Грицай бросил вызов Александру Усику на бой по правилам ММА. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе готов драться исключительно по правилам бокса.

"Подталкивал ли я Грицая к заявлениям в адрес Усика? Богдану 25 лет, он призер молодежных чемпионатов мира и Европы, уже достиг в спорте большего, чем я. Как я на него могу влиять? Я поддерживаю Богдана морально, и если будет бой, помогу ему подготовиться с технической точки зрения.

Очень надеюсь, что Усика кураторы в ФСБ подтолкнут его на этот бой. Не зря же Елена Бондаренко и другие агитаторы «русского мира» в Украине так активно Александра раскручивают", - говорит Семенюшко.

Ранее Богдан Грицай заявил, что готов уладить конфликт с Усиком, если боксер сделает заявление в адрес президента России.