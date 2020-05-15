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Грицай: У Усика нет шансов. Я его собью и не отпущу
Богдан Грицай верит в превосходство борьбы над боксом.
Грицай, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы U-23 по вольной борьбе, ранее вызвал Александра Усика на бой без правил.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе ответил на вызов, но согласился драться только по правилам бокса, что не устроило Грицая.
"Я думаю, что выиграю. Я знаю, что мне делать с боксером.
Думаю, у него шансов нет. Я его собью в партер и не отпущу", - говорит Грицай.
Ранее конфликт между Грицаем и Усиком эмоционально прокомментировал боксер Макс Бурсак.
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