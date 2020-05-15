Грицай: У Усика нет шансов. Я его собью и не отпущу

Грицай, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы U-23 по вольной борьбе, ранее вызвал Александра Усика на бой без правил.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе ответил на вызов, но согласился драться только по правилам бокса, что не устроило Грицая.

"Я думаю, что выиграю. Я знаю, что мне делать с боксером.

Думаю, у него шансов нет. Я его собью в партер и не отпущу", - говорит Грицай.

Ранее конфликт между Грицаем и Усиком эмоционально прокомментировал боксер Макс Бурсак.