Кикбоксер Журавлев: Не верю в бой Усика с Грицаем

Как известно, украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал Александра Усика на бой без правил за видео, в котором боксер отправляет в нокаут вымышленного критика. Усик согласился драться по правилам бокса, что не устраивает Грицая.

"Давайте понимать, что как бы кто не относился к Усику, он лучший боксер в категории 91 кг. Это статус. И здесь важно понимать, что иерархия попадания на чемпионский бой в боксе выстроена очень четко. Ты должен пройти 5 кругов ада, чтобы добиться этого. Поэтому я в этот бой не верю.

Есть ли шанс у Грицая победить? Я думаю, что Усик настолько готов функционально, что даже при большом желании завалить его партер вряд ли получится. Это мое мнение, я могу ошибаться. Веселятся ребята, пусть веселятся", - отметил Журавлев.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпион мира по плаванию советует Усику игнорировать Грицая.